ЦБ объявил о санации «Промсвязьбанка»

Банк России объявил о санации «Промсвязьбанка» с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора, сообщается на сайте регулятора.

«Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства публичного акционерного общества "Промсвязьбанк". В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Промсвязьбанк» продолжает работу в обычном режиме, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банку, «гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость банка».

Ранее «Ведомости» сообщали о том, что в банке ждут назначения временной администрации. Накануне ЦБ потребовал от «Промсвязьбанка» увеличить резервы на 100 млрд рублей. «Промсвязьбанк» занимает 9-е место по величине активов среди российских банков (его активы составили 1,3 трлн рублей на декабрь 2017 года) и входит в Перечень системно значимых кредитных организаций.