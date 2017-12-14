ЦБ потребовал от «Промсвязьбанка» резко увеличить резервы

Центробанк потребовал от «Промсвязьбанка» доначислить резервы на 100 миллиардов рублей, со ссылкой на источник, близкий к надзорному блоку ЦБ, контрагента кредитного учреждения и экс-сотрудника банка пишут «Ведомости».

Информацию о требовании Центробанка подтвердил совладелец и председатель правления «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев, отметив, что о размере доначисления идут переговоры.

«Это внутренний документ ЦБ, регулятор имеет возможность этот документ отменять и отзывать. У нас идёт сейчас диалог с ЦБ, и я надеюсь, что он приведёт к конструктивному и здравому решению. Интересы клиентов и банковского сообщества не пострадают», — сказал Ананьев.

По словам двух собеседников газеты, речь идёт о требовании увеличить резервы на 130 миллиардов рублей. Один из источников издания называет и 100 миллиардов рублей «огромной суммой», отмечая, что доначисление ударит по капиталу «Промсвязьбанка». На 1 ноября он составлял 152,7 миллиарда рублей. Согласно подсчётам аналитика Fitch Александра Данилова, банк может позволить себе доформировать резервы на 15-30 миллиардов рублей.

В середине августа аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов в письме для клиентов упомянул «Промсвязьбанк» как один из самых рискованных.

«Мы продолжаем получать всё больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков: "ФК Открытие", "Бина", "Московского кредитного банка" (МКБ) и "Промсвязьбанка". Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью», — говорилось в письме.

«Альфа-Капитал» назвал письмо личным мнением сотрудника. Позднее «ФК Открытие» и Бинбанк попали под санацию ЦБ.