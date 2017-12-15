В «Промсвязьбанк» назначат временную администрацию

«Промсвязьбанк» ждёт временную администрацию Центробанка, со ссылкой на двух человек, близких к банку, и ещё одного информатора, близкого к одному из его акционеров, пишут «Ведомости».

По словам одного из источников, регулятор уже предупредил об этом «Промсвязьбанк» и сотрудники в курсе. Другой собеседник отметил, что представители ЦБ будут в банке уже 15 декабря. Ни в ЦБ, ни в «Промсвязьбанке» комментарии пока не предоставили.

Накануне ЦБ потребовал от «Промсвязьбанка» увеличить резервы на 100 млрд рублей. Дмитрий Ананьев, совладелец и предправления «Промсвязьбанка», подтверждал, что ЦБ требует от банка увеличить резервы, но указывал, что размер претензий — предмет переговоров.

«Это внутренний документ ЦБ, регулятор имеет возможность этот документ отменять и отзывать. У нас идёт сейчас диалог с ЦБ, и я надеюсь, что он приведёт к конструктивному и здравому решению. Интересы клиентов и банковского сообщества не пострадают», — сказал в среду Ананьев.

Один из банкиров рассказал, что 14 декабря Ананьев собирался встречаться с представителями ЦБ. Человек, близкий к банку, уточнил, что встреча состоялась, однако подтвердить это и узнать итоги встречи пока не удалось.

«Ведомости» отмечают, что временные администрации в «ФК Открытие» и Бинбанке вводились по просьбе акционеров: они сами обращались в ЦБ с просьбой о финансовом оздоровлении их банков силами Фонда консолидации банковского сектора.

«Промсвязьбанк» — один из крупнейших российских частных банков, входящий в топ-10 банков России по величине активов, занимает 15-е место среди крупнейших кредитных организаций Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала и 440-е место в мире.