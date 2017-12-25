Совладелец «Промсвязьбанка» обвинил ЦБ в информационных атаках

Совладелец «Промсвязьбанка», в котором Центробанк в середине декабря ввёл временную администрацию, заявил о причастности регулятора к информационным атакам на кредитное учреждение. Резкое по отношению к ЦБ интервью Дмитрий Ананьев дал «Ведомостям».

«Если раньше мне казалось, что информационные атаки на банк организовывали конкуренты, то сейчас у меня картинка сложилась: здесь не обошлось без влияния и участия ряда руководящих сотрудников ЦБ», — заявил Дмитрий Ананьев.

Он отметил, что никто не направлял Центробанку просьб о санации и что «Промсвязьбанк» был на момент введения временной администрации платёжеспособен.

«На мой взгляд, банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации (банковского сектора). Нельзя, конечно, сказать, что на взлёте пристрелили, но банк нормально и устойчиво функционировал. Успехов ЦБ в санации желать не хочется, это решение принято за государственный счёт», — сказал Ананьев.

Также он дал свою оценку произошедшему с банком, отметив, что, скорее всего, «дыра в банке будет максимизирована, проблемы будут закрываться за счёт денег государства, а вина возложена на прежних собственников и менеджмент».

«У "Промсвязьбанка" вопросы с регулятором были от 50 млрд рублей до 100 млрд рублей. В нашем восприятии это требовало более дотошного отношения ЦБ в течение полутора-двух лет. Если бы я понимал, что у регулятора так остро стоит идея нас санировать и что у нас нет времени показать реальность прибыли в 40 млрд рублей, мы бы в течение месяца-двух точно смогли бы найти экстренный вариант привлечение капитала, продали бы доли, пусть даже с большим дисконтом. Это могли бы быть, например, арабские инвесторы. Но банку вдруг не нашлось места в банковском сообществе, — подчеркнул Ананьев. — Известный PR-менеджер ЦБ, я снимаю шляпу, очень искусно разогревает рынок, сейчас он может "завалить" любой банк, даже крепко стоящий на ногах. Надо несколько недель человеку поработать».

Ананьев отметил, что это можно сделать «за государственный счёт» и «абсолютно безответственно, рассказывая, что это всё для пользы и оздоровления банковского сектора». Он также выразил мнение, что проводимое Центробанком «оздоровление» частного банковского сектора может закончиться «кладбищем».

«И тогда абсолютно здоровая будет атмосфера: тишина, спокойствие, равновесие, нулевая энтропия и нулевой предпринимательский интерес. Частному банковскому бизнесу путь либо на кладбище, либо в Фонд консолидации», — заключил он.

Напомним, 22 декабря стало известно, что Дмитрий Ананьев покинул Россию. Перед этим Центробанк заявил о планах подать в правоохранительные органы заявление об обнаруженных в Промсвязьбанке нарушениях. Регулятор отметил, что выявил ряд «операций и фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента "Промсвязьбанка"». По данным ЦБ, из организации пропали кредитные досье на 109,1 миллиарда рублей. Ананьев объяснил свой отъезд проблемами со здоровьем и подтвердил намерение вернуться в Россию, однако дату возможного возвращения и своё нынешнее местонахождение он раскрывать не стал.