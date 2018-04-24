Экс-спикер парламента Кузбасса назначен заместителем врио губернатора Цивилёва

Бывший председатель Совета народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) Алексей Синицын на своей странице в Facebook подтвердил назначение на пост заместителя врио губернатора региона Сергея Цивилёва, пишет «Интерфакс».

«Назначен временно исполняющим обязанности заместителя губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления. Я много и плодотворно работал со всеми органами местного самоуправления области, знаю проблемы и точки роста территорий. С. Цивилёв поставил перед собой амбициозную, но выполнимую задачу — совершить качественный рывок и вывести экономику Кузбасса на лидирующее положение в восточной части России. Решение этой задачи невозможно без системного взаимодействия региональной и местной власти. Я понимаю, что эти качества востребованы сейчас, в момент формирования новой команды, и готов стать частью большого проекта», — написал Синицын.

В конце прошлой недели источники, знакомые с ситуацией, сообщали, что Синицын займёт должность, которой не было при бывшем губернаторе Амане Тулееве.

Напомним, 9 апреля Синицын сложил с себя полномочия председателя СНДКО в пользу экс-губернатора Тулеева, при этом он заявлял, что планирует вернуться к преподаванию и адвокатской деятельности. 16 апреля Цивилёв уволил четырёх заместителей, работавших при Тулееве: Валерия Цоя — зама по вопросам здравоохранения, Алексея Кожевина — по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления, Елену Жидкову — по агропромышленному комплексу и Дмитрия Кудряшова — по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу. Остальные замы стали исполняющими обязанностей.

Тулеев подал прошение об отставке с поста губернатора Кемеровской области президенту вскоре после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, который унёс жизни, по окончательным данным, 60 человек, в том числе 41 ребёнка. Президент удовлетворил его прошение. Врио губернатора с 1 апреля назначен Цивилёв.