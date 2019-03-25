Экс-сотрудник СБУ обвинил Киев в катастрофе Boeing в Донбассе

Украинская сторона причастна к гибели над Донбассом в июле 2014 года малайзийского Boeing, заявил ТАСС на пресс-конференции бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

«Моё личное убеждение, и оно подкрепляется... информацией: к катастрофе Boeing причастна украинская сторона», — сказал он.

По его словам, к сокрытию следов, в частности, причастны нынешний замглавы администрации президента Украины Валерий Кондратюк и начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.

Напомним, авиакатастрофа пассажирского Boeing 777 компании Malaysia Airlines произошла в 2014 году на востоке Донецкой области. Самолёт упал в районе военного конфликта между ДНР и Украиной, в результате погибли 298 человек, среди которых 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все стороны конфликта на Украине отрицают причастность к катастрофе. Ряд стран обвиняет Россию.