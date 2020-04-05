Экс-начальник ОП № 17 Нижнего Тагила возглавил полицию Алапаевска, где его предшественник не смог обеспечить режим самоизоляции жителей

Бывший начальник ОП № 17 Нижнего Тагила Эдуард Губер назначен руководителем МО МВД России «Алапаевский», сообщает Ura.ru. По данным издания, руководитель полиции Алапаевска подполковник Александр Болдырев лишился своей должности после скандала с 33-летней местной жительницей Анастасией Бушуевой, которая публично отказалась от режима самоизоляции после поездки в Таиланд.

«Александр Болдырев в соответствии с приказом начальника областного главка Александра Мешкова за № 156 от 31 марта текущего года назначен на должность руководителя ОВД Сухого Лога. К исполнению служебных обязанностей на новом посту Александр Владимирович приступит с понедельника, 6 апреля. Этим же приказом его освободившееся кресло займёт Эдуард Губер, возглавлявший до этого ОВД Кировграда. Желаю обоим руководителям взаимопонимания в коллективах, органах местной власти при решении задач по защите интересов граждан», — рассказал Ura.ru начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Напомним, Губер возглавил ОП № 17 Нижнего Тагила в июне 2016 года. До этого силовик руководил ОП № 18 на улице Красной. После служебной проверки по факту смерти задержанного тагильчанина Станислава Головко и ареста троих оперативников ОП № 17 Губер получил дисциплинарное взыскание. В январе 2018 года стало известно, что полицейский переведён в городское УВД. Тогда в пресс-службе главка уточнили, что полковник Губер продолжит нести службу в одном из оперативных подразделений в прежнем звании, но не на руководящей должности. В конце 2018 года Эдуард Губер был назначен начальником МУ МВД «Кировградское».