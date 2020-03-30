СК проверит вернувшуюся из Таиланда жительницу Алапаевска, отказавшуюся от самоизоляции  

Правоохранительные органы Алапаевска проверяют обращение местной жительницы Анастасии Бушуевой, которая в своём Instagram сообщила, что после прилёта из Таиланда не собирается оставаться на самоизоляции.

«Сегодня узнала, что Бушуевы под карантин не подходят. А всё потому, что вылетели из Таиланда на день раньше того, как там объявили карантин. Так что никто нас дома сидеть не обязывал и, в принципе, делаем то, что хотим», — заявила Анастасия Бушуева.

Знакомые с Анастасией жители Алапаевска подтверждают, что видели Бушуеву в общественных местах, что она контактирует с большим количеством людей, регулярно посещает местный спортзал и кафе. Следователи СКР намерены опросить женщину, её родственников и знакомых, а также направить её на соответствующее медицинское обследование. По итогам проверки действиям и бездействию путешественницы будет дана правовая оценка.

«В ходе проведения проверки органами СКР планируется установить и опросить указанную женщину и её родственников, знакомых, решить вопрос о направлении гражданки на соответствующее медобследование, выполнить иные необходимые проверочные мероприятия, по итогам которых действиям (бездействию) женщины будет дана правовая оценка на предмет возможного наличия признаков нарушения санитарно-эпидемиологических правил и сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей», — сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

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