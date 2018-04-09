Экс-глава СК по Свердловской области Валерий Задорин объяснил причину своей отставки

Бывший руководитель Следственного управления СК РФ по Свердловской области Валерий Задорин официально сообщил причину своего увольнения. Заявление 56-летнего генерал-лейтенанта опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Мной принято решение оставить службу в органах Следственного комитета России в связи с выходом на пенсию по выслуге лет, — отметил Валерий Задорин. — Выражаю благодарность и признательность руководству региона, прокуратуры, суда, силовых и правоохранительных ведомств — всем тем, с кем мы выполняли поставленные задачи по обеспечению правопорядка на территории области и защите прав граждан».

Напомним, Задорин был отправлен в отставку 6 апреля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Кто займёт его место, до сих пор неизвестно. Пока исполняющим обязанности главы свердловского управления СКР является бывший первый зам Задорина, полковник Михаил Бусылко.

Валерий Задорин руководил следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Свердловской области с 4 октября 2010 года. С 10 мая 2011 года по настоящее время являлся руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области.

С середины прошлого года в ведомстве несколько раз назначался исполняющий обязанности руководителя. Пресс-служба регионального СУ СК не уточняла, в связи с чем появился и. о. и где находится руководитель ведомства Валерий Задорин, ушедший в отпуск ещё в августе прошлого года после скандала с «борзотой» на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. Напомним, после визита в Екатеринбург президента РФ Владимира Путина, который поднял вопрос о задолженности по зарплате перед сотрудниками НТЗТИ, на время служебной проверки глава СК Александр Бастрыкин отстранил главу областного ведомства Валерия Задорина от занимаемой должности. И. о. руководителя регионального СУ СКР тогда был назначен полковник юстиции замглавы ведомства Алексей Невгад. Задорин был восстановлен в должности 7 августа, но спустя две недели после этого ушёл в отпуск до 15 сентября 2017 года. Уголовное дело управляющего директора НТЗТИ Дениса Кокорина, которого обвиняют в невыплате зарплаты, мошенничестве в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации, ещё рассматривается Тагилстроевским районным судом Нижнего Тагила.