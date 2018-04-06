Глава СК по Свердловской области Валерий Задорин отправлен в отставку

Руководитель следственного управления следственного комитета РФ по Свердловской области Валерий Задорин отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Кто займёт этот пост, не сообщается.

Включая Задорина, Владимир Путин снял с должностей 11 генералов МВД, МЧС, СКР и ФСИН. Согласно указу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, от занимаемой должности освобождены: генерал-майор полиции Павел Бугаев, генерал-майор внутренней службы Андрей Быков, генерал-майор полиции Александр Лук, генерал-полковник внутренней службы Шамсутдин Тагиров, генерал-лейтенант юстиции Валерий Задорин, а также генерал-лейтенант полиции Игорь Напалмов, генерал-майор полиции Александр Первухин, генерал-майор юстиции Александр Сергеев, генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин, генерал-майор юстиции Олег Тушмалов, генерал-майор юстиции Виталий Шевченко.

Причина кадровых перестановок не раскрывается.

Задорин руководил следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Свердловской области с 4 октября 2010 года. С 10 мая 2011 года по настоящее время являлся руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области.

С середины прошлого года в ведомстве несколько раз назначался исполняющий обязанности руководителя. Пресс-служба регионального СУ СК не уточняла, в связи с чем появился и. о. и где находится руководитель ведомства Валерий Задорин, ушедший в отпуск ещё в августе прошлого года после скандала с «борзотой» на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. Напомним, после визита в Екатеринбург президента РФ Владимира Путина, который поднял вопрос о задолженности по зарплате перед сотрудниками НТЗТИ, на время служебной проверки глава СК Александр Бастрыкин отстранил главу областного ведомства Валерия Задорина от занимаемой должности. И.о. руководителя регионального СУ СКР тогда был назначен полковник юстиции, замглавы ведомства Алексей Невгад. Задорин был восстановлен в должности 7 августа, но спустя две недели после этого ушёл в отпуск до 15 сентября 2017 года. Уголовное дело управляющего директора НТЗТИ Дениса Кокорина, которого обвиняют в невыплате зарплаты, мошенничестве в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации, ещё рассматривается Тагилстроевским районным судом Нижнего Тагила.

Как пояснили позднее Znak.com в пресс-службе силового ведомства региона, Валерий Задорин освобождён от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.