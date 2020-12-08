Экс-глава Фонда капремонта Свердловской области назвал его «пирамидой»

Председатель комиссии по городскому хозяйству думы Екатеринбурга Александр Колесников, комментируя работу областного Фонда капремонта на очередном заседании гордумы, назвал организацию «пирамидой», пишет ЕАН.

Дискуссия возникла вокруг программы замены лифтов в городе — Колесников предложил коллегам поддержать его обращение к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой об увеличении финансирования программы. В качестве одного из тезисов против письма стало заявление о том, что Фонд капремонта и так планирует дополнительно заменить 500 лифтов.

«Что касается фонда, то это пирамида — там денег нет», — заявил на это председатель комиссии по горхозяйству.

Его поддержал экс-глава фонда Александр Караваев.

«Согласен с Александром Евгеньевичем, это пирамида», — сказал он.

Александр Караваев был первым руководителем фонда, в должности он проработал около года, после чего был снят. При этом неофициально он был обвинён в срыве программы капремонтов.