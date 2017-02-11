Экс-депутат Вороненков: «Сурков был против присоединения Крыма к РФ»

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков в интервью украинскому телеканалу «Громадське» заявил, что советник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков, как «умный человек», выступал против присоединения Крыма к России.

«Решение об аннексии Крыма принимал один человек. Все нормальные люди были против. Включая его близкое окружение», — сказал он.

На Украине Вороненков находится с октября 2016 года, куда эмигрировал вместе с женой, экс-депутатом от «Единой России» Марией Максаковой. В декабре, когда их полномочия как депутатов Госдумы закончились, Вороненков получил гражданство этой страны.

В начале 2017 года стало известно, что экс-депутат дал Генпрокуратуре Украины показания по делу против бывшего президента Виктора Януковича. Позже в интервью «Цензор.нет» он заявил, что выступал против присоединения Крыма к РФ, несмотря на то, что в августе 2014 года утверждал обратное. Накануне он подтвердил, что дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Сразу после этого Следственный комитет России объявил его в федеральный розыск и признал виновным по статье «Мошенничество». Вороненкова обвиняют в рейдерском захвате здания в центре Москвы на улице Международной стоимостью в $5 млн. Роль бывшего депутата, как полагают в СК, заключается в том, что именно он нашёл покупателя для похищенного здания.

Агентство новостей «Между строк»