Экс-депутат Госдумы назвал ошибкой присоединение Крыма и сравнил Россию с нацистской Германией

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков заявил, что не голосовал лично за присоединение Крыма к России в 2014 году, вместо него карточкой это сделали коллеги по фракции. Об этом он заявил в интервью, фрагменты из которого приводит «МК».

Вороненков подчеркнул, что доверенности на голосование он не давал.

«Ошибка моя, и ошибка России», – назвал Вороненков результаты голосования за Крым.

Экс-парламентарий также сравнил текущую политическую ситуацию в России с нацистской Германией.

«Целое государство сошло с ума именно в псевдопатриотическом угаре. Крым стал такой лакмусовой бумажкой: он объединил Россию вокруг идеи что-то украсть у соседа», – сказал Вороненков.

В интервью экс-депутат также объяснил, что эмигрировал из России вместе с женой, бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, из-за преследования со стороны ФСБ. Кроме того, Вороненков сообщил, что в декабре 2016 года получил гражданство Украины, спустя два дня после того, как истекли его полномочия как депутата.

Вороненков подтвердил, что дал показания по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, поскольку «посчитал это своим долгом».

«Он подписал сам отречение, и его обращение ввести российские войска было незаконным», – заявил бывший депутат Госдумы.

О том, что Вороненков дал показания по делу Януковича, в конце января 2017 года писал «Коммерсантъ». По данным издания, Вороненков частично подтвердил показания, которые ранее дал по этому делу другой экс-депутат Госдумы – Илья Пономарёв, лишённый мандата в июне 2016 года за прогулы.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости