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15 Фев 2017 10:21 | Метки: Новости

Экс-депутату Госдумы Вороненкову предъявили заочное обвинение в мошенничестве

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову, который, по данным СМИ, сегодня скрывается в Украине. Он подозревается в организации рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью 5 миллионов долларов, сообщает газета «Коммерсантъ». 

О том, что главное следственное управление СКР вынесло заочное обвинение в адрес Дениса Вороненкова и объявило его в федеральный розыск, изданию стало известно из источников в Следственном комитете.

«СК смог активизировать расследование в отношении господина Вороненкова только после того, как тот сложил депутатские полномочия. Ранее СКР безрезультатно пытался привлечь депутата Госдумы к уголовной ответственности по статье "Мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы"», — пишет издание.

В начале апреля 2015 года СК заявил, что следователи хотят возбудить против Вороненкова уголовное дело о мошенничестве.

Исполнявший обязанности генпрокурора его первый заместитель Александр Буксман ответил отказом на запрос следователей, сославшись на то, что в рамках расследования не выполнены все необходимые следственные действия. В марте после повторного обращения главы СК Александра Бастрыкина в лишении неприкосновенности депутата отказал уже генпрокурор России Юрий Чайка — из-за отсутствия доказательств его вины.

Тем не менее, по словам источника издания, «следствию удалось провести только одну очную ставку — между господином Вороненковым и юристом Олегом Крыловым, участвовавшим в реализации мошеннической схемы».

«Юрист изобличил народного избранника… После ставки Денис Вороненков стал игнорировать отправленные ему повестки и не отвечал на телефонные звонки из СКР», — отмечает «Коммерсантъ».

По сообщению СК, группа лиц в 2010-2011 годах совершила «преступные действия, в результате которых единственный участник компании "ТОМА" был лишён права собственности на 100% долей в его уставном капитале». Кроме того, подделав документы, соучастники похитили здание стоимостью 127 миллионов рублей, также принадлежавшее указанной организации, полагает следствие.

По мнению СК РФ, организатором аферы был народный избранник Вороненков. Шесть соучастников уже осуждены за мошенничество.

По сообщениям СМИ, Вороненков, переехавший вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы, Марией Максаковой несколько месяцев назад в Украину, получил гражданство этой страны.

Напомним, Денис Вороненков накануне заявил, что не голосовал лично за присоединение Крыма к России в 2014 году, вместо него карточкой это сделали коллеги по фракции. Также экс-депутат сравнил ситуацию в России с нацистской Германией. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости

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