Ехали в Нижний Тагил передать приглашения на свадьбу. Стали известны подробности смертельного ДТП, в котором погибли четыре человека (ВИДЕО)

Стали известны подробности смертельного ДТП под Нижним Тагилом, унёсшего жизни четверых человек. В жуткой аварии, которая произошла 20 декабря на 38-м км трассы недалеко от Верхней Салды, столкнулись ВАЗ-2110 и грузовая «Газель». В ДТП погибла семья цыган, направлявшаяся в Нижний Тагил передать родственникам приглашения на свадьбу. 22 декабря они планировали выдать замуж сестру. В результате ЧП пятеро детей остались без мам. Об этом сообщает E1.RU.

Цыгане ехали на трёх машинах, последней двигалась вишнёвая Lada, которая и столкнулась с «Газелью». В машине находились три сестры невесты (одна родная, две двоюродные) и двое мужчин. В аварии выжил один мужчина, находившийся на пассажирском сиденье «десятки». По словам родственника погибших, ехавшего в головной машине, в зеркало он увидел, как гружёная «Газель» пошла на обгон, а её водитель в это время говорил по телефону.

«Он чуть меня сначала не снёс, а потом с ними столкнулся. Мы готовились к свадьбе, а будут похороны», — рассказывает член семьи.

За рулём машины был муж одной из сестёр. Он житель Краснодарского края, вместе с женой приехал в Нижнюю Салду на свадьбу. В Нижней Салде знали погибших цыган и отзывались о них положительно.