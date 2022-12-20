Под Нижним Тагилом в лобовом ДТП погибли четыре человека (ВИДЕО)

Сегодня около 14:00 под Нижним Тагилом на 38-м км трассы, недалеко от Верхней Салды, произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и грузовая «Газель». В результате аварии четыре человека погибли, ещё трое госпитализированы. Как сообщили ИА «Все новости» в УГИБДД по Свердловской области, водитель «десятки» по неустановленным причинам выехал на встречку и врезался в грузовик.

В результате аварии погибли водитель и три пассажирки легковушки. Ещё один пассажир, находившийся в ВАЗе, и водитель «Газели» госпитализированы с различными травмами в больницу Верхней Салды. Госавтоинспекторы установили, что погибшие пассажиры «десятки» не были пристёгнуты ремнями безопасности и в момент удара вылетели из салона автомобиля.

«Известно, что водитель ВАЗ-2110 — житель Краснодарского края. Погибшие пассажиры легкового автомобиля —​​​​​​​ женщины, в момент аварии они не были пристёгнуты ремнями безопасности. Водитель “Газели”, мужчина 1987 г. р., житель Екатеринбурга, перевозил строительные материалы», —​​​​​​​ поясняют в полиции.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. На месте трагедии ограничено движение, транспорт пустили только по одной полосе. Поток регулируют инспекторы ДПС.