«Единая Россия» предложила Кудрину возглавить Счётную палату

Бывшему министру финансов Алексею Кудрину предложили возглавить Счётную палату, со ссылкой на два близких к руководству Госдумы источника и бывшего федерального чиновника пишут «Ведомости».

Сам Кудрин подтвердил эту информацию. По его словам, предложение поступило от «Единой России». Кудрин отметил, что для него это стало «немного неожиданно», и он пообещал «серьёзно подумать».

«В ближайшее время встречусь с руководством фракций», — сказал глава Центра стратегических разработок.

Издание отмечает, что «Единая Россия выдвинула на должность главы Счётной палаты первого зампреда Госдумы Александра Жукова, но он отказался от этого поста, так как «ему работать вице-спикером интереснее». В результате единороссы выбрали Кудрина — «он тяжеловес и профессионал, а его критичный взгляд поможет работе». По словам собеседника газеты, бывший министр финансов обещал принять решение к понедельнику, после чего в Думе пройдёт совещание со всеми фракциями.

Ранее Дмитрий Медведев выдвинул Татьяну Голикову, которая сейчас возглавляет Счётную палату, на пост вице-премьеру по социальной политике. Она, в свою очередь, заявила, что готова работать в новом правительстве.

В начале мая Financial Times сообщала, что после инаугурации президент Владимир Путин может назначить Кудрина на «высокую» должность и поручить ему разработку экономической стратегии. Один из собеседников издания отмечал, что «наиболее вероятен сценарий, по которому Кудрин получит пост в администрации президента».

Инаугурация Путина на четвёртый президентский срок состоялась 7 мая. После этого правительство Медведева подало в отставку. В тот же день Медведев на встрече с членами фракции «Единой России» озвучил предварительный состав будущего правительства. В частности, он предложил назначить на должность первого вице-премьера Антона Силуанова, а Татьяну Голикову — вице-премьером по социальной политике.