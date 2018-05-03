Кудрин может получить пост в администрации президента

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывший министр финансов Алексей Кудрин может получить пост представителя президента по международному сотрудничеству в сфере экономики, пишет Financial Times.

Источник в правительстве заявил изданию, что президент Владимир Путин может поручить Кудрину разработку экономической стратегии. Возможное назначение может стать попыткой восстановить отношения с Западом на фоне санкций, поскольку там его могут воспринять как сигнал о готовности России к компромиссу.

О возможности перехода нынешнего главы ЦСР в администрацию президента написал в Telegram и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который отметил, что речь идёт о должности первого заместителя главы администрации президента по экономике «с широкими полномочиями».