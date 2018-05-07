Путин в четвёртый раз вступил в должность президента

Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России, пишет «Дождь».

Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлёвском дворце, трансляцию церемонии в прямом эфире вели российские телеканалы.

Инаугурация началась незадолго до 12:00. Путин принял присягу в Андреевском зале Кремля, затем на лимузине российского проекта «Кортеж» президента провезли к Большому Кремлёвскому дворцу. Автомобиль используют на церемонии впервые.

На инаугурацию пригласили доверенных лиц президента на выборах и представителей организаций, которые помогали Путину в работе и в ходе предвыборной кампании, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Отмечается, что в этом году Кремль отказался от проезда президентского кортежа и от торжественного приема, чтобы инаугурация привлекла меньше негативного внимания. «Дождь» напоминает, что в 2012 году кортеж Путина ехал в Кремль по пустому перекрытому городу.

На выборах, состоявшихся 18 марта, Владимир Путин набрал 76,69%. Явка на выборах составила 67,54% от общего числа избирателей (73 миллиона 629 тысяч 581 человек).

Путин занимал пост президента в 2000-2008 годах, затем четыре года возглавлял правительство, а в 2012-м снова стал президентом.