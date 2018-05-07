Правительство России ушло в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении полномочий правительства России перед избранным президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте кабинета министров.

Отставка, помимо премьера, касается его заместителей и федеральных министров. В состав нынешнего правительства входят девять вице-премьеров, в том числе один первый, и 22 федеральных министра. Согласно Конституции, им поручено исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

Уйти в отставку правительство, в соответствии с законами РФ, обязано после вступления в должность нового президента. В ближайшее время Путин должен объявить кандидатуру нового главы правительства, а Госдума — утвердить его. Ранее сообщалось, что депутаты нижней палаты парламента готовы рассмотреть кандидатуру премьера на заседании 8 мая.

Правительство, ушедшее в отставку 7 мая, стало 16-м в новейшей истории России. Дольше всех на посту премьер-министра находился Дмитрий Медведев.