«Дождь» узнал имя следующего губернатора на вылет

Третьим уволенным за неделю губернатором может стать глава Рязанской области Олег Ковалёв, рассказали близкие к Кремлю собеседники «Дождя». На смену Ковалёву, возглавляющему область с 2008 года, придёт выходец из Калужской области депутат Госдумы Николай Любимов.

«Это не комментируем, звоните завтра», — сообщил дежурный в его приёмной.

В случае с Рязанской областью решение президента объясняется не столько трудностями в регионе, сколько проблемами со здоровьем Ковалёва, утверждает один из собеседников «Дождя». В этом году у Ковалёва истекает срок полномочий, и, по словам источника, ему будет сложно отработать ещё один срок из-за проблем со здоровьем.

Его возможный преемник, Николай Любимов, был главой Калуги, затем вице-губернатором региона. В прошлом году он избрался от Калужской области в Госдуму. Сам Любимов сказал «Дождю», что ничего не знает о возможном назначении.

Рязанский губернатор может стать четвёртым главой региона, которого президент сменит в этом году. В начале января Путин уволил главу Адыгеи — вместо Аслана Тхакушинова регион возглавил Мурат Кумпилов. В минувший понедельник, 6 февраля, в отставку ушёл глава Пермского края Виктор Басаргин, его сменил министр московского правительства Максим Решетников. На следующий день ушёл глава Бурятии Вячеслав Наговицын, его место занял замминистра транспорта Алексей Цыденов.

Серия отставок губернаторов, отметил собеседник «Дождя» в Кремле, на Рязанской области не закончится.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: пресс-служба президента России