Долги регионов Северного Кавказа за свет и газ достигли 120 млрд рублей

Общая задолженность всех потребителей газа и электроэнергии в Северо-Кавказском федеральном округе достигла 120 млрд рублей, заявил «Интерфаксу» вице-премьер Виталий Мутко.

«По всем группам потребителей [на Северном Кавказе] мы "подросли" на 8 млрд рублей в этом году. Сейчас общая задолженность — 120 млрд рублей, это и свет, и газ», — подчеркнул Мутко.

По его словам, износ сетей коммунального хозяйства на Северном Кавказе превышает 60%. В ближайшее время Минстрой разработает проект по их реставрации и замене, в фонд реконструкции и развития ЖКХ выделено 13 млрд рублей.

Напомним, 11 апреля Верховный суд Чечни отменил решение Заводского суда Грозного о списании долгов жителей Чечни за газ на сумму 9 млрд рублей. Ранее суд удовлетворил иск прокуратуры, требовавшей списать задолженность. Эту необходимость объясняли нарастающей социальной напряжённостью, долг признали «безнадёжным к взысканию».

Прецедент вызвал большой резонанс: другие регионы тоже стали требовать списать долги за газ по примеру Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров после решения Верховного суда выразил надежду, что его региону всё-таки простят долги за газ.

По данным «Газпрома», на 1 января 2018 года общая задолженность регионов Северного Кавказа с учётом уступки требований региональным «дочкам» компании составляла 26,9 млрд рублей, а без неё — 85 млрд рублей.