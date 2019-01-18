В Чечне объяснили списание миллиардных долгов за газ

Списание миллиардных долгов за газ жителям Чечни объясняется «особенными мерами», которые необходимо предпринимать для развития республики, заявил Ura.ru председатель Союза чеченской молодёжи Рустам Тапаев.

Он отметил, что жители других регионов «не совсем отдают себе отчёт» в ситуации, в которой находится Чечня.

«Точкой отсчёта для развития стала полностью разрушенная республика с уничтоженной инфраструктурой — ни в одном регионе такого не было. Поэтому сравнивать её с другими регионами в этом плане абсолютно неправильно. Хотим мы этого или нет, ситуация в Чечне всегда была особенной, поэтому особенные меры и предпринимаются», — пояснил Тапаев.

Он добавил, что долги были накоплены в «самые тяжёлые годы» для республики, «мешали развиваться дальше и очень сильно давили».

Напомним, ранее суд по просьбе прокуратуры списал жителям Чечни девять миллиардов рублей долгов за газ. Прокуратура республики заявила, что требование об их уплате могло привести к протестам. После этого в соцсетях разгорелся скандал: жители других регионов задались вопросом, чем они отличаются от жителей Чечни.