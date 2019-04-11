Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов жителей Грозного за газ

Верховный суд Чечни отменил решение районного суда Грозного, постановившего списать задолженность жителей Грозного за газ в размере девяти миллиардов рублей, пишет ТАСС.

Напомним, в январе Заводской районный суд Грозного по требованию прокуратуры Чечни постановил списать долги населения за газ на сумму 9,353 млрд рублей. В прокуратуре посчитали, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряжённость. «Газпром межрегионгаз Грозный» подал апелляционную жалобу на это решение. Позже против списания долгов выступила Генпрокуратура, посчитавшая этот иск необоснованным. Кроме срока исковой давности, на основании которого был подан иск, следует учитывать и то, что задолженность «подлежит списанию только в случае признания её нереальной для взыскания», говорилось в заявлении Генпрокуратуры.