«Газпром» подал апелляцию на решение суда о списании в Чечне 9 млрд рублей долгов

Компания «Газпром межрегионгаз Грозный» подала апелляционную жалобу на решение суда о списании 9 млрд рублей долгов за газ в Чечне, пишет «Интерфакс».

Общий объём просроченной задолженности всех категорий потребителей за потреблённый газ на территории республики на 1 декабря 2018 года составлял 16,161 млрд рублей, в том числе населения — 13,219 млрд рублей.

Напомним, ранее Заводской суд Грозного удовлетворил требование прокуратуры Чеченской республики о возложении на компанию обязанности по списанию в бухгалтерском учёте дебиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности. Размер дебиторской задолженности населения Чечни, в отношении которой принято указанное судебное решение, составляет 9,353 млрд рублей, период образования — с 1 января 2007 по 30 сентября 2015 года.

В сообщении отмечалось, что ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» не составило документы, «необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадёжной к взысканию», нарушив тем самым «требования законодательства и внутриведомственного приказа».

Прокуратура посчитала, что сложившаяся ситуация, связанная с массовым предъявлением требований об оплате фактически «безнадёжной к взысканию задолженности», «создавала в обществе социальную напряжённость и могла повлечь протестные выступления населения».