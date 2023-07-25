Доходы бывшего главы Нижнего Тагила Сергея Носова за последние 10 лет выросли в 8 раз 

Губернатор Магаданской области и бывший глава Нижнего Тагила Сергей Носов отчитался о своих доходах и имуществе за 2022 год. За последние 10 лет его заработок увеличился почти в 8 раз.

За 2022 год Сергей Носов задекларировал доход в размере 13 млн 128 тысяч рублей. Основным источником заработка являются средства правительства Магаданской области. Примечательно, что в строке источников доходов числится управление социальных программ и семейной политики Нижнего Тагила.

В управлении мэрии журналисту АН «Между строк» пояснили, что выплачиваемые средства являются ежемесячным содержанием граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин Нижнего Тагила». Таким образом, за год Сергей Константинович получает от тагильской мэрии почти 75 тысяч рублей.

Согласно данным сайта администрации города, все почётные граждане Нижнего Тагила имеют право на получение выплат. Для работающих граждан, которым присвоено это звание, сумма составляет 6233 рубля ежемесячно, для неработающих пенсионеров — 13 245 рублей. Сейчас в список почётных граждан Нижнего Тагила входит 112 человек.

У главы Магаданской области в совместной собственности квартира в Магнитогорске площадью 129,9 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. В 2013 году в пользовании у Носова была квартира площадью 186 кв. м и жилой дом 126,3 кв. м.

Помимо жилой собственности, в декларации за 2022 год указана информация о трёх банковских счетах общей суммой 7 млн 681 тысяча рублей.

За период с 2013 года из декларации бывшего мэра исчезли все автомобили. Десять лет назад в его собственности были Mercedes-Benz, Bentley Continental GT, Chevrolet Express G1500 и Nissan Patrol, сейчас эта графа пуста. Также пропал пункт о доходах супруги Сергея Носова. В 2013 году она владела двумя земельными участками по 1250 кв. м, жилым домом, квартирой, нежилым помещением и автомобилем Porsche Cayenne Turbo.

Напомним, что в 2013 году Сергей Носов, согласно декларации о доходах, заработал 1 млн 609 тысяч рублей. Экс-мэр Нижнего Тагила был назначен врио губернатора Магаданской области в мае 2018 года, а в сентябре этого же года выиграл выборы.