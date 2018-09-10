Экс-глава Нижнего Тагила Сергей Носов выиграл выборы губернатора Магаданской области

Временно исполняющий обязанности главы Магаданской области Сергей Носов с большим отрывом победил на выборах губернатора региона, со ссылкой на главу регионального избиркома Николая Жукова пишет ТАСС.

Носов набрал 81,59% голосов на выборах главы региона после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, кандидат от КПРФ Валентина Дорошевич, занявшая второе место, набрала 10,11%.

Сергей Носов поблагодарил избирателей за доверие.

«Я обещаю, что на своём посту буду работать честно, добросовестно, открыто и сделаю всё, что от меня зависит, чтобы ваши чаяния и ваши надежды, конечно, сбылись. Но сделать это мы сможем только вместе, потому что только совместная работа, совместный труд, взаимопонимание позволят добиться результата», — отметил Носов.