Для куратора рекламного рынка в Нижнем Тагиле Андрея Ленды нашли новую должность

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов назначил руководителя аппарата администрации Андрея Ленду своим постоянным представителем в местной гордуме. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. Ранее должность занимала специалист управления по организационно-массовой работе администрации Татьяна Батухтина. Осенью этого года депутаты НТГД нового созыва попросили Носова назначить такого постоянного представителя в думе, который «смог бы не только вовремя приносить документы, но также отвечать на любые вопросы депутатов от имени мэра».

Ленда является куратором рекламного рынка в Тагиле. Сейчас в администрации рассматривается возможность ликвидации Агентства рекламно-информационного содействия (АРИС), с которым связаны многочисленные скандалы и прокурорские проверки.

Напомним, после сентябрьских выборов Андрей Ленда рассматривался как основной кандидат на место спикера гордумы седьмого созыва. Однако ео кандидатура, по словам собеседников АН «Между строк», вызвала большой отпор градообразующих предприятий (УВЗ и НТМК), у депутатов которых в новом составе гордумы большинство. В последний момент руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила и вовсе написал заявление об отказе от мандата депутата гордумы. Его место занял художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин.