Директор автомойки Фёдор Трачук подал документы на пост мэра Нижнего Тагила

Сегодня, 21 августа, 35-летний директор автомойки Фёдор Трачук подал документы для участия в конкурсе на пост мэра Нижнего Тагила. Все документы были приняты комиссией.

«Основная претензия к моей кандидатуре была по документам воинского учёта. Также уже на втором этапе конкурса необходимо предоставить план развития города. В целом работу приёмной комиссии оцениваю на отлично. Помогают, консультируют, радеют за моё участие как кандидата», — говорит Фёдор Трачук.

Известно, что Фёдор в 2010 году окончил Уральский институт экономики, управления и права. Последние 10 лет он работает управляющим на автомойке самообслуживания. В 2022 году Трачук баллотировался в депутаты городской думы Нижнего Тагила, но не набрал необходимого количества голосов.

Ранее тагильчанин в беседе с журналистом АН «Между строк» заявлял, что выдвинуться на пост главы города его заставило бездействие местных властей.

Напомним, с 14 августа стартовал приём документов от кандидатов, он продлится до 25 августа. Конкурс пройдёт в несколько этапов. Каждый гражданин старше 21 года может заявить свою кандидатуру на пост главы города. Всех участников проанализируют на соответствие требованиям, с каждым проведут собеседование. Голосование депутатов состоится 12 октября.

Известно ещё о двух кандидатах, которые подали документы в конкурсную комиссию. Это действующий глава города Владислав Пинаев и управленец из Новоуральска Никита Ванаев.