Детский омбудсмен рассказал, что происходит в тагильской школе после смерти семиклассника

С учителями тагильской школы № 71, семиклассник которой 9 февраля погиб от огнестрельного ранения, сейчас работают специалисты. Об этом E1.ru рассказал уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

«Даже не знаю, как комментировать такие ситуации, и так горе большое... Это от ощущения одиночества. Кто нацеливает пистолет в своих одноклассников, а кто-то поступает вот так... Сейчас мы хотим посмотреть, как в этой школе складывается ситуация. Если так, по-казённому говорить, то посмотрим технологию по обнаружению подростковых проблем. Это будет не проверка, мы просто посмотрим, просто поговорим и, может быть, поймём и кому-то сможем помочь», — пояснил детский омбудсмен.

Ранее родители погибшего 13-летнего мальчика рассказали СМИ, что он не состоял в подозрительных группах в соцсетях, но регулярно подвергался нападкам со стороны старшеклассников. Из-за конфликта подросток перестал ходить в школу, придумывая различные отговорки. Прогуливая уроки, семиклассник часто посещал коттедж, который строит его отец и где впоследствии он был найден мёртвым. На похоронах один из его друзей признался, что незадолго до трагедии мальчик написал сообщение, что его всё достало.

«За внешним благополучием иногда скрываются тяжёлые вещи, — отметил Игорь Мороков. — Я учитываю только те материалы, которые есть, и мне сейчас не совсем понятны взаимоотношения родителей и педагога. Если ребёнок в школу не ходит, то нужно сразу сигнализировать. Может быть, на самом первом этапе, когда эта ситуация складывалась, её можно было купировать или каким-то образом ликвидировать. Невнимание со стороны взрослых и приводит к таким ситуациям».

Родителям подростков детский омбудсмен посоветовал быть внимательнее к детям, общаться с учителями доверительно, а также пользоваться независимыми источниками помощи.

«Чего бы мы ни хотели, у работников образовательной организации подсознательно есть корпоративный интерес. Иногда люди воспринимают такую информацию как атаку на свой коллектив, поэтому мы ратуем за то, что человек, который защищает ребёнка, он должен быть независимым», — добавил омбудсмен.

Следственный комитет после гибели подростка возбудил уголовное дело. Прорабатываются несколько версий, в том числе доведение до самоубийства.