По факту смерти тагильского семиклассника возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Ленинского района возбудил уголовное дело по факту гибели ученика 7-го класса школы № 71, тело которого было найдено 9 февраля в районе одного из садовых участков Нижнего Тагила. Подросток скончался от огнестрельного ранения. Прорабатываются несколько версий, в том числе неосторожное обращение с оружием и самоубийство, сообщает «Тагил-ТВ».

По словам родителей, трагедия произошла после того, как семиклассник вернулся домой с занятий. Он отправился покормить собак, которые живут на садовом участке неподалёку. Не дождавшись сына дома, родители отправились на дачу, где и обнаружили его тело.

Ребёнок накануне был весёлым и общался с ребятами, строил планы на выходные со своим другом.