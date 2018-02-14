«У следователей есть версия “доведение до самоубийства”». Родители погибшего в Нижнем Тагиле семиклассника рассказали подробности трагедии

У 13-летнего Алексея (здесь и далее имена изменены. — Прим. ред.), погибшего 9 февраля при невыясненных обстоятельствах, могли быть серьёзные проблемы в школе. Об этом журналисту E1.ru рассказали родители мальчика. По словам мамы Алексея Марины, ни в каких группах смерти он не состоял, а у следователей есть версия «доведение до самоубийства». Женщина считает, что её сын регулярно подвергался нападкам со стороны старшеклассников.

«Лёшин компьютер и гаджеты забрали следователи, — рассказала женщина. — Дочка посмотрела переписку его и говорит: “Мама, его ведь гнобили и унижали”. А он ведь мне ничего не говорил. Он постоянно мне говорил, что он меня очень любит и что всё хорошо. Ребята говорят, что есть в школе восьмиклассник, который его гнобил и бил».

Из-за конфликта Алексей перестал ходить в школу, придумывая различные отговорки. Прогуливая уроки, мальчик часто посещал коттедж, который строит его отец и где впоследствии он был найден мёртвым. По информации СМИ, рядом с телом мальчика был найден обрез охотничьего ружья, принадлежащего отцу. На похоронах один из его друзей признался, что незадолго до трагедии Алексей написал ему сообщение, что его всё достало. Старшая сестра Алексея Елена попросила всех, кто что-либо знает о мотивах его поступка, поделиться с ней информацией.

«Вот вы здесь пишите, как вам жалко Алексея и какой он был хороший друг и всегда мог прийти на помощь. Тогда хоть кто то из вас должен набраться смелости и сказать правду, что подтолкнуло его на этот шаг, если вы конечно настоящие», — написала Елена на странице Алексея в соцсети (орфография и пунктуация сохранены).

Правоохранительные органы пока никак не комментируют случившееся. Также неизвестно, по какой статье УК РФ возбуждено уголовное дело.