Детский омбудсмен проверит семью в Новоуральске, где мать избила трёхлетнюю дочь

Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова подключился к проверке случая, произошедшего в Новоуральске, где мать избила трёхлетнюю девочку, пишет E1.ru.

Детский омбудсмен проверит работу органов профилактики и выяснит, было ли им известно о подобных случаях, происходивших в этой семье.

«В первую очередь это надо расценивать как преступление в отношении ребёнка. И это прерогатива следствия. Но это не значит, что этот случай остается без нашего внимания. Мы начали работать с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних, чтобы выяснить, были ли ранее подобные проявления, привлекались ли родители за ненадлежащее воспитание и содержание детей и так далее», — заявил Игорь Мороков.

В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Новоуральску рассказали, что уже получили запросы от детского омбудсмена и прокуратуры. Также там подтвердили, что мать девочки является военнослужащей.

«Нас сразу информировали о случае жестокого обращения. Мы сейчас работаем с семьёй. Каждый из детей в этой семье обеспечен помощью, в том числе и психологическим сопровождением», — рассказала председатель комиссии Галина Бронникова.

Также в комиссии по делам несовершеннолетних рассказали, что мама пострадавшей девочки считается спецсубъектом, поскольку является военнослужащей.

«Рассматривать административные материалы в отношении этой женщины мы не можем, поскольку она военнослужащая. После проверки полиция направит материалы командиру войсковой части либо в военную прокуратуру в зависимости от того, к какому выводу придут правоохранители», — добавила Бронникова.

Напомним, накануне сообщалось, что в конце января в Новоуральске мать трёхлетней девочки Галина ударила дочь головой о стену и швырнула на пол из-за того, что ребёнок отказался есть. Врачи диагностировали у малышки сотрясение мозга и гематомы.