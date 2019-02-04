В Новоуральске военнослужащая зверски избила трёхлетнюю дочь

В Новоуральске трёхлетнюю девочку жестоко избила её собственная мать, со ссылкой на коллег женщины пишет E1.ru.

По словам сослуживцев, она служит в армии, в войсковой части 3280, сейчас находится в очередном декрете — она беременна четвёртым ребёнком. До декрета в её обязанности входила работа на контрольно-пропускном пункте Уральского электрохимического комбината (УЭХК).

Местное издание novouralsk.su сообщало, что 31 января Галина выпила, а затем решила покормить своих детей, но трёхлетняя дочь есть отказалась, что вызвало гнев женщины. Она несколько раз ударила девочку головой о стену и пол.

В управлении социальной политики по городу Новоуральску подтвердили факт избиения, но отметили, что о произошедшем узнали только после публикаций в интернете, а до этого никто не обращался с жалобой ни на Галину, ни на её мужа.

«Ситуация нам знакома, сейчас идёт проверка. Скажу сразу, что травмы, о которых сообщается в интернете, — перелом основания черепа — у ребёнка не зафиксированы. Подтверждено сотрясение мозга», — рассказали в управлении.

В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что пока к ним материалы дела не поступали, проверкой занимается полиция.

«По итогам проверки материалы из полиции направят в соответствующие органы», — пояснил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В войсковой части 3280 отказались комментировать произошедшее, не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, служит ли у них Галина. По словам военнослужащих из этой части, им запретили распространяться об этом инциденте. Связаться с мужем Галины также не удалось.