Детей убитой Дарьи Зембицкой поместили в реабилитационный центр

Двое несовершеннолетних сыновей погибшей жительницы Нижнего Тагила Дарьи Зембицкой помещены в реабилитационный центр Дзержинского района, сообщила АН «Между строк» начальник управления администрации по соцполитике Лариса Пануш. Напомним, молодая женщина была обнаружена мёртвой после четырёхдневных поисков. По подозрению в убийстве её бывший муж Сергей Какшин был помещён в следственный изолятор.

«Мы перевезли детей в центр до того момента, пока их бабушки не оформят опекунство, – рассказала АН “Между строк” Пануш. – Ситуация находится под моим личным контролем. Дети сейчас проживают в нормальных условиях. Их бабушки занимаются оформлением документов».

Напомним, 9 января Сергей Какшин сообщил об исчезновении бывшей супруги Дарьи Зембицкой. По словам Какшина, он приехал к ней домой, застал там только детей, отвёл их в садик и отправился на поиски. Позже мужчина привёз сыновей к своей матери Вере Какшиной. На поиски Дарьи Зембицкой отправились полицейские и сотни жителей города. 11 января следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», 12 января СК сообщил, что Сергей Какшин признался, что избил Зембицкую и вывез её на Серебрянский тракт. Там тело и обнаружили. 13 января мужчину поместили под арест на два месяца. В тот же день родственники убитой заявили, что Вера Какшина не позволила им забрать внуков. Она и мать Зембицкой Ирина подали заявления на опекунство.

Агентство новостей «Между строк»