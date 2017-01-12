Вскрытие установило причину смерти тагильчанки Дарьи Зембицкой

Жительница Нижнего Тагила Дарья Зембицкая умерла в результате удушения (асфиксии), рассказал АН «Между строк» источник в правоохранительных органах. Напомним, тело девушки было обнаружено в четверг, 12 января, на Серебрянском тракте, куда его вывез бывший муж Зембицкой – Сергей Какшин. Мать двоих детей пропала утром 9 января при загадочных обстоятельствах, девушку несколько дней искали тысячи горожан, но в итоге под давлением неопровержимых доказательств сотрудники полиции и СК вынудили супруга девушки сознаться в убийстве.

Как рассказал АН «Между строк» начальник Тагилстроевского отдела СК Иван Райхерт, сегодня в 14 часов состоится заседание по мере пресечения Какшину. Следователь говорит, что официальные результаты экспертизы будут готовы только через месяц. Судя по предварительным выводам, экс-супруг Зембицкой будет обвинён по статье «Убийство» (105 УК РФ). На данный момент Сергей Какшин содержится в изоляторе временного содержания. Его интересы в суде на данный момент будет представлять государственный защитник.

Напомним, по предварительным данным, 9 января Дарья Зембицкая вышла к подозреваемому во двор своего жилого дома на Булата Окуджавы около семи часов утра. В результате ссоры на почве ревности Сергей Какшин начал избивать бывшую супругу, после чего посадил в свой автомобиль, отвёз на Серебрянский тракт и оставил в сугробе. В какой момент Дарья была задушена, на данный момент неизвестно. После убийства Какшин приехал домой к Зембицкой, отвёз детей в садик и сообщил о пропаже Дарьи. Мужчина несколько дней отрицал свою причастность к её исчезновению, но в итоге признался в преступлении. Сергей Какшин не прошёл исследование на полиграфе. Собеседники АН «Между строк» в полиции добавляют, что у произошедшей на Булата Окуджавы ссоры имеется множество свидетелей, которых сумели найти в ходе поквартирного обхода участковые уполномоченные ОП № 20 под руководством подполковника Анатолия Зайцева. Дело находится на контроле у начальника полиции Нижнего Тагила полковника Ибрагима Абдулкадырова.

Агентство новостей «Между строк»