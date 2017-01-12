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13 Янв 2017 18:18 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Экс-супруга убитой Дарьи Зембицкой поместили в СИЗО на два месяца

Тагилстроевский райсуд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве бывшей жены Сергея Какшина. На время следствия его отправили в следственный изолятор № 3 Нижнего Тагила. Обвинение Какшину ещё не предъявлено, подчеркнули в следственном отделе Тагилстроевского района.

«Закон позволяет нам сделать это в течение десяти дней», – пояснил замруководителя отдела Пётр Понявин агентству новостей «Между строк».

Напомним, 9 января Сергей Какшин сообщил об исчезновении экс-супруги Дарьи Зембицкой. На её поиски отправились полицейские и тысячи жителей города, а 11 января следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». 12 января СК сообщил, что Сергей Какшин признался, что избил Зембицкую и вывез её на Серебрянский тракт. Там погибшую и обнаружили.

Как сообщил источник АН «Между строк», вскрытие установило, что Зембицкая умерла в результате асфиксии. По предварительным данным, 9 января девушка вышла к подозреваемому во двор своего жилого дома на Булата Окуджавы около семи часов утра. В результате ссоры на почве ревности Сергей Какшин начал избивать бывшую супругу, после чего посадил в свой автомобиль, отвёз на Серебрянский тракт и оставил в сугробе. В какой момент Дарья была задушена, на данный момент неизвестно. После убийства Какшин приехал домой к Зембицкой, отвёз детей в садик и сообщил о пропаже Дарьи. Мужчина несколько дней отрицал свою причастность к её исчезновению, но в итоге признался в преступлении. Сергей Какшин не прошёл исследование на полиграфе. Собеседники АН «Между строк» в полиции добавляют, что у произошедшей на Булата Окуджавы ссоры имеется множество свидетелей, которых сумели найти в ходе поквартирного обхода участковые уполномоченные ОП № 20 под руководством подполковника Анатолия Зайцева. Дело находится на контроле у начальника полиции Нижнего Тагила полковника Ибрагима Абдулкадырова.

Агентство новостей «Между строк»

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