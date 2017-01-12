Родственники Дарьи Зембицкой и подозреваемого в её убийстве бывшего мужа начали борьбу за их сыновей

Мать Сергея Какшина, который арестован по подозрению в убийстве бывшей жены Дарьи Зембицкой, подала заявление на опекунство над их двумя несовершеннолетними сыновьями. Об этом АН «Между строк» сообщила сестра Зембицкой Екатерина.

«Мать [Сергея Какшина] Вера держит внуков у себя дома уже пятый день, дверь не открывает. И это после постоянных угроз Даше с её стороны», – сообщила Екатерина агентству новостей «Между строк».

Чтобы вернуть сыновей Дарьи, Зембицкие обратились в полицию, но там объяснили, что Вера Какшина имеет право на то, чтобы внуки жили у неё.

«Ситуацией сейчас занимаются органы опеки. Специалисты выезжали в квартиру Какшиной и установили, что там нормальные условия для жизни детей, их права не нарушаются. Какшина имеет на внуков такие же права, как и родители Дарьи Зембицкой, и так же, как они, может подать заявление на опекунство», – рассказали АН «Между строк» в пресс-группе ММУ МВД «Нижнетагильское».

Комментарий у самой Веры Какшиной получить не удалось.

Напомним, 9 января Сергей Какшин сообщил об исчезновении экс-супруги Дарьи Зембицкой. По словам Какшина, он приехал домой к Зембицкой, застал там только детей, отвёл их в садик и отправился на поиски. Позже Какшин привёз сыновей к своей матери. На поиски Дарьи Зембицкой отправились полицейские и тысячи жителей города, а 11 января следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». 12 января СК сообщил, что Сергей Какшин признался, что избил Зембицкую и вывез её на Серебрянский тракт. Там погибшую и обнаружили. 13 января Какшина поместили под арест на два месяца.

Как сообщил источник АН «Между строк», вскрытие установило, что Зембицкая умерла в результате асфиксии. По предварительным данным, 9 января девушка вышла к подозреваемому во двор своего жилого дома на Булата Окуджавы около семи часов утра. В результате ссоры на почве ревности Сергей Какшин начал избивать бывшую супругу, после чего посадил в свой автомобиль, отвёз на Серебрянский тракт и оставил в сугробе. В какой момент Дарья была задушена, на данный момент неизвестно. После убийства Какшин приехал домой к Зембицкой, отвёз детей в садик и сообщил о пропаже Дарьи. Мужчина несколько дней отрицал свою причастность к её исчезновению, но в итоге признался в преступлении. Сергей Какшин не прошёл исследование на полиграфе. Собеседники АН «Между строк» в полиции добавляют, что у произошедшей на Булата Окуджавы ссоры имеется множество свидетелей, которых сумели найти в ходе поквартирного обхода участковые уполномоченные ОП № 20 под руководством подполковника Анатолия Зайцева. Дело находится на контроле у начальника полиции Нижнего Тагила полковника Ибрагима Абдулкадырова.

Агентство новостей «Между строк»