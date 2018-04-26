Депутаты Нижнего Тагила увеличили бюджет города на 257 миллионов рублей. Деньги потратят на дворы и парк «Народный»

Депутаты Нижнего Тагила сегодня, 26 апреля, приняли корректировку бюджета города на 2018 год, увеличив его доходную и расходную части на 257 миллионов рублей. Местная казна пополнилась деньгами за счёт областных субсидий и субвенций. Большую часть средств из них — 246,4 миллиона рублей — направят на благоустройство дворовых территорий, а также обустройство детских и спортивных площадок в парке «Народный» по региональной программе формирования городской среды.

На приведение в порядок дворов город получит около 150 миллионов рублей. В тагильской администрации уже утвердили список тех дворов, которые планируется благоустроить в 2018 году. Перечень был определён по итогам рейтингового голосования жителей по благоустройству территорий Нижнего Тагила 18 марта.

Парку «Народный», который также одержал победу по итогам рейтингового голосования в день президентских выборов, набрав 76 781 голос тагильчан, выделят более 100 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на обустройство спортивных и детских площадок в пойме реки Тагил от улицы Фрунзе до улицы Красноармейской. Общестроительные работы по обустройству первой очереди парка «Народный» были проведены в 2017 году. Проект обустройства разработали специалисты МКУ «Геоинформационные системы» и МБУ «Тагилгражданпроект». Им предусмотрено оборудование пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок, установка точки общественного питания и торговых павильонов, размещение аттракционов и малых архитектурных форм.

Почти 8,5 миллиона рублей направят на оборудование спортивной площадки у школы № 65. Благодаря перераспределению средств внутри муниципалитета выделят деньги и школе № 56, которая была закрыта на капитальный ремонт ещё в конце 2015 года. В здании уже завершены работы по кровле, остеклению, прокладке внутренних сетей, черновой отделке помещений. В некоторых помещениях рабочие приступили к чистовой отделке. Напомним, в феврале в ходе рейда в школу правоохранители выявили около десятка иностранных граждан, у которых при себе не было необходимых для работы на территории РФ документов. Реконструкцией объекта занимается ЗАО «Стройкомплекс». Подряд на капремонт составил 127,3 миллиона рублей.

После принятия корректировки доходная часть бюджета на этот год составила 11,72 миллиарда рублей, расходная — 12,22 миллиарда рублей, дефицит — 500 миллионов рублей.