В мэрии Нижнего Тагила утвердили список дворов, которые благоустроят в 2018 году

На сайте тагильской администрации опубликовали список дворов, которые планируется привести в порядок в 2018 году. Перечень был определён по итогам рейтингового голосования жителей по благоустройству территорий Нижнего Тагила, которое проходило в день выборов президента России. На ремонт девяти дворов, по словам начальника управления ЖКХ Егора Копысова, предусмотрено финансирование в размере 150 миллионов рублей. Всего в очереди на ремонт сейчас стоят 648 территорий, их обещают привести в порядок в последующие годы.

В пресс-службе мэрии АН «Между строк» сообщили, что из-за отсутствия проектной документации двух объектов, занявших по результатам голосования 6-ю и 7-ю строчку, их ремонт запланирован на 2019 год. Это дворовые территории по улице Зари, 11 и Красногвардейской, 10.

Утвердили в мэрии и список общественных территорий, которые планируется благоустроить до 2022 года. В него вошли 18 зон отдыха и досуга. Напомним, победу по итогам рейтингового голосования одержал парк «Народный», набравший 76 781 голос тагильчан. В этом году горадминистрация планирует потратить на обустройство спортивных и детских площадок в пойме реки Тагил от улицы Фрунзе до улицы Красноармейской 113,7 миллиона рублей.

В число первоочередных территорий для благоустройства вошли также сквер Пионерский, ТОС «Пограничный», сквер им. М. Горького. В сельских населённых пунктах приведут в порядок сквер Победы и территорию у здания администрации в селе Елизаветинском, парк отдыха в посёлке Уралец, сквер «Строгановский» в деревне Баронской, территорию у здания администрации в посёлке Висимо-Уткинск и сквер в селе Серебрянка.