В Нижнем Тагиле закрытую на капремонт школу ремонтировали нелегалы

Накануне сотрудники миграционной полиции совместно с бойцами ОМОН проверили школу № 56, закрытую на капитальный ремонт ещё в конце 2015 года. В ходе рейда правоохранители выявили около десятка иностранных граждан, у которых при себе не было необходимых для работы на территории РФ документов. Все они были доставлены в ОП № 19.

«Ранее на этом же объекте сотрудники полиции выявили ряд нарушений миграционного законодательства, в результате чего к административной ответственности были привлечены как сами иностранные граждане, так и работодатели. Также в отношении юридических лиц административные материалы направлены для принятия решения в мировой суд», — пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Отметим, что реконструкцией объекта занимается ЗАО «Стройкомплекс». Подряд на капремонт составил 127,3 млн рублей.