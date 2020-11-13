Депутаты Нижнего Тагила обсудили методы борьбы с борщевиком в городе, но решение не нашли

В середине ноября депутаты Нижнетагильской гордумы в очередной раз обсудили ситуацию по борьбе с борщевиком в городе. Тема была поднята на заседании думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, которая прошла накануне. Журналистов на обсуждение важного вопроса не пригласили из-за роста заболеваемости коронавирусом и пневмониями в муниципалитете.

«Мы планировали обсудить этот вопрос ещё летом, но он всё время переносился, то из-за коронавируса, то из-за того, что на повестке было итак слишком много вопросов, – рассказали АН “Между строк” депутаты НТГД. – Сейчас вот решили, наконец, поднять тему, задали администрации несколько вопросов о том, что в городе делается для борьбы с борщевиком. По стране принята часть нормативных актов, постановлений. В других муниципалитетах ведут активную работу в этом направлении. А у нас вообще непонятно, что делается. Нужно разработать какие-то конкретные мероприятия. Конечно, у нас какой-то экологической катастрофы с этим делом нет в городе. Но, зная, как быстро развивается популяция борщевика... Нужно лишь 3-4 года, чтобы зарастить им всё вокруг».

В этом году в Нижнем Тагиле планировали бороться с борщевиком, сок которого вызывает сильные ожоги на коже, при помощи нового метода. В местах распространения сорняка верхний слой земли хотели срезать и перемещать в траншею глубиной до четырёх метров. Освобождённые участки засыпать «чистым» грунтом из траншеи.

Также на комиссии рассмотрели исполнение бюджета за 2019 год и за 9 месяцев 2020 года, проблему подключения частных жилых домов к газу. Обсудили отказ областных чиновников от освобождения многодетных семей Нижнего Тагила и других уральских городов от платы за вывоз мусора. В региональном бюджете на 2021 год нет 71,8 млн рублей на дополнительные меры поддержки семей. При этом расходы на реализацию мероприятий по проведению Универсиады 2023 года в Екатеринбурге уже запланированы в сумме 21,3 млрд рублей.

Депутатов особенно волновал перенос сроков начала работы мусоросортировочного комплекса в Тагиле с 2020 на 2022 год. Они обратились к министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову из-за мусорно-экологической катастрофы, которая может возникнуть в городе. Действующие в Тагиле мусорные полигоны должны прекратить принимать отходы в ближайшее время. Однако министр, по словам депутатов, заверил их в том, что ситуация находится под контролем областных властей. А схема обращения с твёрдыми коммунальными отходами в ближайшее время снова будет переделана. В аппарате гордумы отказались предоставить журналистам ответ министра .