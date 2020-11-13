Областные чиновники ответили отказом на просьбу депутатов Нижнего Тагила освободить многодетные семьи от платы за вывоз мусора 

Областные чиновники передумали освобождать многодетные семьи от платы за вывоз мусора, о чём их ранее просили депутаты Нижнетагильской гордумы. Соответствующий ответ поступил в думу от свердловского вице-губернатора Алексея Орлова.

Народные избранники хотели освободить семьи от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов за третьего и последующих детей. Весной областные власти сообщили им, что для предоставления уральцам 100% компенсации расходов необходимо вывести эту плату из структуры коммунальных услуг. Кроме того, нужно предусмотреть компенсацию выпадающих расходов региональным операторам по обращению с ТКО. Тогда они утверждали, что выделение бюджетных ассигнований возможно, но только с начала очередного финансового года — 2021-го. Однако в последний момент чиновники изменили своё решение.

«Правительство Свердловской области в целом поддерживает введение дополнительной меры социальной поддержки многодетных семей в виде 100% компенсации расходов за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами за третьего и последующих детей. Вместе с тем, принимая во внимание ограниченные финансовые возможности, предельный дефицит областного бюджета, необходимость реализации задач, поставленных в послании президента Российской Федерации Федеральному собранию от 15 января, а также ухудшающиеся макроэкономические показатели, введение данной меры поддержки в настоящее время не представляется возможным. Установление дополнительной меры социальной поддержки многодетным семьям повлечёт за собой дополнительные расходы областного бюджета — не менее 71,8 млн рублей в год», — говорится в письме депутатам за подписью первого заместителя губернатора Алексея Орлова (имеется в распоряжении редакции).

Сегодня областным законодательством для многодетных семей в регионе установлена мера социальной поддержки только в виде компенсации 30% расходов на оплату коммунальных услуг. Она предоставляется при условии отсутствия задолженности. В 2019 году компенсация на оплату коммунальных услуг была выплачена в регионе почти 30 тысячам семей на общую сумму около 230 млн рублей. Из них за вывоз ТКО было отдано почти 35 млн рублей. При этом всего в Свердловской области сейчас проживают более 60 тысяч многодетных родителей.