Областные чиновники ответили на просьбу депутатов Нижнего Тагила освободить многодетные семьи от платы за вывоз мусора

Министерство соцполитики рассмотрело просьбу депутатов Нижнетагильской гордумы о частичном освобождении многодетных семей от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Думцы направляли обращение губернатору Евгению Куйвашеву, но тот поручил изучить его руководителю профильного министерства Андрею Злоказову. Сегодня его ответ рассмотрели на заседании думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.

Депутаты просили освободить семьи от платы за вывоз мусора за третьего и последующих детей. Сегодня областным законодательством для многодетных семей в регионе установлена мера социальной поддержки только в виде компенсации 30% расходов на оплату коммунальных услуг. Она предоставляется при условии отсутствия задолженности. В 2019 году компенсация на оплату коммунальных услуг была выплачена в регионе почти 30 тысячам семей на общую сумму около 230 млн рублей. Из них за вывоз ТКО было отдано почти 35 млн рублей. При этом всего в Свердловской области сейчас проживают более 60 тысяч многодетных родителей.

«При полном освобождении от оплаты за обращение с ТКО 29 174 многодетных семей сумма ежегодных затрат составит около 115 млн рублей, всех многодетных семьей — порядка 230 млн рублей. Для предоставления семьям 100% компенсации расходов либо освобождения их от оплаты за вывоз твёрдых коммунальных отходов необходимо вывести эту плату из структуры коммунальных услуг. Кроме того, нужно предусмотреть компенсацию выпадающих расходов региональным операторам. Выделение бюджетных ассигнований возможно только с начала очередного финансового года», — говорится в ответе министра соцполитики.

В Нижнем Тагиле, по данным службы правовых отношений, проживает свыше 1500 многодетных семей. Если льготы утвердят, то примерная экономия для жителей города составит в целом около 4,3 млн рублей.

Сейчас в региональном министерстве рассматривают варианты финансирования новой меры соцподдержки для многодетных семей. Сроки принятия окончательного решения не уточняются. Депутатам Нижнетагильской гордумы об итоговых результатах рассмотрения вопроса сообщат дополнительно.

С 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Контролирует работу организаций, которые в числе прочего занимаются вывозом отходов, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле ООО «Компания “Рифей”», аффилированное с «Тюменским экологическим объединением» (принадлежит энергоолигархам Артёму Бикову и Алексею Боброву). Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов.

С 1 июля 2020 года тагильчане, живущие в многоквартирных домах, вынуждены будут отдавать за вывоз мусора 122 рубля, ИЖС — 137 рублей. При этом до 2022 года тариф будет ещё повышаться: до 889 рублей с 1 января 2021 года и до 895 рублей с 1 июля 2021 года. Для большинства многодетных семей такие траты являются непосильными.