«Все сотрудники аппарата пройдут тестирование, помещения обрабатываются». У нескольких депутатов гордумы Нижнего Тагила обнаружили коронавирус

У двоих депутатов Нижнетагильской городской думы подтверждено наличие коронавируса. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе коллегиального органа. Один из народных избранников уже проходит лечение в стационаре, его состояние стабильное. У второго депутата положительный результат теста на ковид пришёл сегодня утром, 13 октября, как раз перед внеочередным заседанием НТГД. Заседание проходило при предельном кворуме. Спикера на нём не было.

«Да, это правда. Заседание гордумы сегодня вёл [председатель думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству] Денис Корякин. Заболевший самоизолировался, он чувствует себя хорошо, видимо, в лёгкой форме переносит это всё. В ближайшее время сотрудники аппарата сдадут тесты на наличие коронавируса, как контактные», – рассказали АН «Между строк» в пресс-службе НТГД.

Сегодня в гордуме проходила санитарная обработка помещений. Сейчас обсуждается необходимость сдачи анализов на ковид другими депутатами, а также режим работы коллегиального органа в дальнейшем.