Депутаты гордумы Екатеринбурга предложили Евгению Куйвашеву заморозить коммунальные тарифы в городе

Гордума Екатеринбурга обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с предложением заморозить в городе коммунальные тарифы, которые значительно повысились за пять лет, пишет Ura.ru.

Текст обращения подготовил депутат Александр Колесников, в письме он сообщил, что с 2014 года по первое полугодие 2019 года рост коммунальных тарифов в уральской столице увеличился до 176%.

«Учитывая высокую социальную значимость вопроса несправедливого баланса обязательств поставщиков и населения — когда качество ресурсов неуклонно ухудшается, а цены на них постоянно растут, — считаю чрезвычайно важным рассмотреть любую возможность снижения темпов роста тарифов вплоть до временного замораживания роста тарифов на коммунальные ресурсы», — считает Колесников.

Депутат подчеркнул, что такая мера могла бы стимулировать коммунальных поставщиков к повышению качества услуг. На заседании 25 июня коллеги политика поддержали инициативу большинством голосов.

Напомним, Колесников не раз становился объектом критики из-за своих высказываний: ранее он обзывал журналистов «бестолочами», а ещё говорил, что «педофилы — это не маньяки». Когда в городе начались протесты из-за строительства собора Святой Екатерины, депутат призывал возвести храм в сквере без намеченного опроса, несмотря на возмущение жителей.