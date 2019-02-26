«Педофилы — не маньяки, это обычно по пьяни»: депутат гордумы Екатеринбурга высказался о работе МВД

Депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников в ходе отчёта начальника УМВД по Екатеринбургу Сергея Кулагина обвинил полицию города в слишком активной работе по «политической повестке», пишет Znak.com.

«Немножко напрягает меня ситуация, что у нас милиция следит за общеполитическими трендами вместо реальной работы. Такое ощущение, что правительство решило: "Сейчас все боремся с педофилами!" — и все бросаемся на борьбу с педофилами. Хотя мы все с вами знаем, что педофилы — это не маньяки, это обычно по пьяни происходят все эти преступления жуткие. Потом у нас борются с преступлениями в сфере ЖКХ — не знаю, в чью пользу, в пользу Вексельберга, что ли, чтобы он больше собирал денег. Потом с "оборотнями в погонах" борются. Давайте, у нас милиция просто будет делать свою работу», — заявил он в ходе выступлений после доклада.

Депутат также пожаловался на то, что в городе сократилось число пунктов регистрации ДТП, а лично его полицейские донимают из-за обращений «не совсем здоровых людей».

«Рассказываю на себе. Живёт женщина, которая считает, что я её травлю газом. Милиция знает, что у нас дом негазифицированный. Тем не менее приходят ко мне и меня отвлекают, хотя знают, что у женщины свистит башня. Хотелось бы, чтобы полиция не выступала адвокатами душевнобольных», — добавил Колесников.

Кулагин пообещал записать его адрес и провести инструктаж, чтобы полицейские не беспокоили депутата визитами. Колесников, в свою очередь, признал работу городской полиции удовлетворительной.