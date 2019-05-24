Депутат гордумы Екатеринбурга предложил построить храм в сквере без опроса

Депутат гордумы Александр Колесников на обсуждении в мэрии ситуации со строительством собора Святой Екатерины выступил за то, чтобы храм был построен в сквере у драмтеатра, несмотря на протесты, пишет E1.ru.

Колесников заявил, что ни опрос, ни референдум городу не нужны.

«Моё мнение — не проводить ни опрос, ни референдум. Все законные процедуры соблюдены!» — сказал Колесников.

Он заявил, что его радует, что в городе есть инвесторы, готовые вложить средства в благоустройство набережной.

Напомним, в Екатеринбурге с 13 мая шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у Театра драмы. Правоохранителями было задержано около 100 человек. Все депутаты городской думы — за исключением Константина Киселёва — проигнорировали самый масштабный за последние годы конфликт.

Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям узнать мнение жителей черед проведение опроса.