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22 Мар 2017 12:55 | Метки: Новости, Политика, Общество

Депутат от КПРФ попросил СК проверить «империю Медведева»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин отправил обращение в Следственный комитет с просьбой провести проверку сообщений о коррупционной деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом парламентарий написал в своём Twitter. 

Обращение депутата подано на имя главы СК Александра Бастрыкина, копии также направлены директору ФСБ, министру внутренних дел и генеральному прокурору РФ. 

В тексте обращения отмечается, что с информацией о возможной коррупционной деятельности главы правительства ознакомились «9-10 процентов граждан», а реакции на эти сообщения от российских властей так и не последовало.

Напомним, о «тайной империи» Дмитрия Медведева 2 марта сообщил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. В ходе расследования ФБК у однокурсников премьер-министра обнаружились поместья и яхты, которыми пользуется Медведев. Сам премьер-министр не отреагировал на расследование, пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осуждённого персонажа».

В связи с отсутствием реакции власти на расследование ФБК сторонники Навального пытаются организовать всероссийские митинги «Он нам не Димон» 26 марта.   

Агентство новостей «Между строк»

Фото: пресс-служба КПРФ

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