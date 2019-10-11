Депутат Госдумы выступил за возвращение смертной казни из-за убийства девочки в Саратове

Депутат Госдумы от Саратовской области Евгений Примаков, комментируя убийство в Саратове девятилетней Лизы Киселёвой, написал в Facebook о необходимости возвращения смертной казни в России.

«Уверен, что следствие будет проведено и это будет наказано по закону. Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству», — написал депутат.

Также Примаков заявил, что сейчас важно «поддержать семью Лизы, выразить им наше общее и личное — каждого — сочувствие и поддержку».

На пост Примакова отреагировал издатель «Таких дел» и сооснователь фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский: в своём посте в Facebook он назвал идею Примакова опасной.

«Во-первых, Примаков — депутат. А это значит, что он обладает законотворческой властью. То есть реально может взять и инициировать подобный закон. Во-вторых, уверен, что большинство населения России поддерживает предложение Примакова. В-третьих, человеческая жизнь в нашей стране не стоит вообще ничего. То есть совсем. Мы даже при моратории на смертную казнь умудряемся терять сотни тысяч жизней в год от причин, которые могли бы с лёгкостью исправить (качество дорог, скорость передвижения, качество медпомощи, лекарств, профилактики и так далее). В-четвёртых, в стране, в которой реальные сроки тюремного заключения дают людям, которые "якобы дотронулись до шлема омоновца, тем самым причинив ему невероятные страдания", смертная казнь будет использоваться направо и налево, для сведения счётов, решения бизнес-проблем, политических чисток и так далее», — предположил Алешковский.

Он также сказал, что Россия имеет «огромный опыт смертной казни», имея в виду годы репрессий. Кроме того, по мнению Алешковского, введение смертной казни не влияет на повышение безопасности в обществе.

«Возврат смертной казни — это шаг к концу России. Введёте смертную казнь — ждите того, что страны не останется. И ждите того, что вас убьют тоже. […] Человеческая жизнь — высшая ценность. Даже жизнь убийц, воров, педофилов и подлецов. Как только мы это поймём, жизнь в России станет лучше, смертей и страданий станет меньше и у нас появится шанс на счастливое будущее», — считает Алешковский.

Ранее о необходимости возврата смертной казни заявил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Я был и остаюсь сторонником смертной казни. Особенно за преступления против детей. Педофилы и убийцы, на мой взгляд, должны быть уничтожены, как бешеные звери», — заявил Соловьёв.

Напомним, накануне ночью в Саратове в районе улицы Высокой собралось несколько сотен человек из-за информации об обнаружении убийцы девятилетней девочки, сообщают местные издания «Регион 64» и «Версия Саратов». Тело девочки, которая исчезла по дороге в школу, накануне было обнаружено в гаражном кооперативе возле её дома, до этого ребёнка искали почти двое суток. Сообщалось, что предполагаемого 35-летнего убийцу ребёнка переодели в омоновца, чтобы спасти от самосуда толпы. Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове дал признательные показания и объяснил свой поступок боязнью того, что ребёнок расскажет о присвоении им чужого гаража.